Der flämische Künstler Octave Landuyt feiert seinen 100. Geburtstag

Dirk Brossé bezeichnet Octave Landuyt heute als seinen "geistigen Vater" und "Lehrmeister". Er durfte dem Künstler beim Malen häufig zuschauen. "Er hat mich das Schauen gelehrt. Landuyt fasste das, was er tat, in Worte und sprach über die vielen Schichten, die in einem Gemälde verborgen sind. Ich konnte das selbst in meiner Musik anwenden." Brossé komponierte für seinen Freund den "Landuyt-Zyklus", sieben Lieder auf Texte von Elie Saegeman, die von der berühmten Sopranistin Claron McFadden auf CD gebracht wurden.

Brossé bewunderte Landuyt sowohl für seine technischen Kenntnisse in der Malerei, dem Bronzeguss oder dem Schmuckdesign als auch für sein breites Interesse, auch an nicht-westlicher Kunst. "Jedes Gespräch mit Octave Landuyt war eine Lektion in Kunstgeschichte und Philosophie. Er ist ein sehr gelehrter Mann und ein vielseitiger Künstler. Man kann ihn als einen echten uomo universale bezeichnen, einen zeitgenössischen Renaissance-Menschen, der zeitlose Kunst macht."