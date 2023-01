In Zonnebeke haben Freiwillige zu Weihnachten auf dem Soldatenfriedhof an jedem Grab eine Kerze aufgestellt. Insgesamt 2.200 Kerzen erinnern an die gefallenen Soldaten aus Großbritannien, Australien, Neuseeland und Kanada. Viele Soldaten sind bis zum heutigen Tag unbekannt. Die Initiative ging vom Motorradclub Locks and Bikes aus und sorgte für eine trostvolle Lichterlandschaft.