Huizingen: 17-Jährige im Verdacht, ihren Stiefvater am ersten Weihnachtsfeiertag ermordet zu haben

Der Vorfall ereignete sich in einem Haus in der Goudkasteellaan in Huizingen, wo das Opfer mit seiner Freundin und ihren vier Kindern lebte. "Ersten Aussagen zufolge gab es einen Streit zwischen dem Mann und seiner Stieftochter, die ihn mit einem Messer bedroht haben soll. Nach Angaben des Mädchens nahm der Mann ihr das Messer ab, woraufhin er sich angeblich selbst verletzte. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft Halle-Vilvoorde konnte diese Aussage jedoch nicht vom Rechtsmediziner bestätigt werden.”

Die Staatsanwaltschaft traf am Montagmorgen am Tatort ein, zusammen mit dem Untersuchungsrichter, der wegen Mordes ermittelt. Die 17-jährige Stieftochter wurde verhaftet und vom Jugendrichter in einer geschlossenen Jugendstrafanstalt untergebracht.

Die Mutter des Mädchens und ihre 13-jährige Tochter sind inzwischen verhört worden. Ihr 15-jähriger Sohn soll Zeuge der Taten gewesen sein. Ihr ältester, volljähriger Sohn war zum Zeitpunkt der Messerstecherei nicht zu Hause.