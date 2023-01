Tilgungsplan für Verkehrsbußgelder kann jetzt auch online beantragt werden

Wer sich für einen Rückzahlungsplan entscheidet, muss keine Strafzinsen zahlen. Allerdings ist der Tilgungsplan an einige Bedingungen geknüpft. So muss er vor Fälligkeit des Bußgeldes beantragt werden und muss man zugeben, dass man den Verstoß begangen hat.

In nur einer Woche haben bereits fast 500 Personen einen Ratenzahlungsplan beantragt, sagt Justizminister Vincent Van Quickenborne (flämische Liberale, Open VLD): "Ein Bußgeld im Straßenverkehr zu bezahlen, ist natürlich nie lustig. Aber in einer Zeit, in der viele Familien mit steigenden Energiepreisen zu kämpfen haben, ist es besonders ärgerlich, wenn ein Bußgeldbescheid mit der Post kommt. Die Justiz hat Verständnis für Menschen mit Zahlungsschwierigkeiten. Für strafrechtliche Bußgelder kann man bereits einen Ratenzahlungsplan erhalten. Jetzt kann man auch einen Ratenzahlungsplan für Verkehrsstrafen beantragen, bei denen es sich in der Regel um kleinere Beträge handelt.