Wo werden die meisten Radfahrer auf Regionalstraßen in Flandern gemessen: Leuven an der Spitze

An zweiter Stelle der von Radfahrern am häufigsten gefahrenen Strecke in der Provinz Flämisch-Brabant liegt der Zwei-Richtungs-Radweg am Tiensevest in Leuven an zweiter Stelle. Das System zählte an seinem Spitzentag 4.331 Radfahrer. Es folgen der Ninoofsesteenweg in Pepingen mit 3.865 Radfahrern an seinem Spitzentag, der Brusselsesteenweg in Zemst mit 3.245 Radfahrern, die Luchthavenlaan in Machelen mit 2.259 Radfahrern und der Brusselsesteenweg in Herent mit 1.557 Radfahrern.

Die geringste Anzahl von Radfahrern verzeichnete das Amt für Straßen und Verkehr im Jahr 2022 jeweils am Alsembergsesteenweg in Beersel (108 Radfahrer) und in Sint-Pieters-Leeuw (120 Radfahrer).