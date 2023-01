Bürgermeister fordern mehr Klarheit zu möglichen verpflichteten Gemeindefusionen in Flandern

De Meyer selbst hält von verpflichteten Gemeindefusionen überhaupt nichts: „Wir haben schon jetzt ein so breitgefächertes Gebiet. Was nützt es, zwei arme Schafe auf eine große Wiese zu bringen? Mir geht es vor allem aber um eine Entscheidungsfreiheit. Ich finde, dass Gemeindefusionen in anderen Kommunen, wo die Situation anders ist, perfekt durchgeführt werden können. Doch es ist an den lokalen Behörden, darüber zu entscheiden.“

Auffallend ist, dass sich diesem Aufruf der flämischen Bürgermeister vor allem Gemeinden aus Flämisch-Brabant und Westflandern angeschlossen haben. In Flämisch-Brabant geht es z.B. um Glabbeek, Linter, Drogenbos, Beersel, Kortenaken und um Steenokkerzeel. In Westflandern betrifft das neben Heuvelland Middelkerke, Houthulst, Gistel, Vleteren, Ledegem und Dentergem.

Die Provinz Antwerpen ist mit Bonheiden, Retie, Zandhoven, Schelle und Balen auch recht gut vertreten. In Ostflandern aber schlossen sich nur Sint-Martens-Latem und Sint-Lievens-Houtem dem Aufruf an. Und in der Provinz Limburg gehört nur Voeren dazu. Hier ist allerdings zu bemerken, dass es in den letzten Jahren in Limburg bereits zu mehreren freiwillige Gemeindefusionen gekommen ist.