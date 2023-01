Firmenwagen, die mit Diesel oder Benzin fahren, werden in Zukunft höher besteuert

Arbeitnehmer, die in Belgien einen Firmenwagen nutzen dürfen, der noch auf Diesel oder Benzin fährt, müssen in Zukunft darauf mehr Steuern bezahlen. Dabei wird in erster Linie der Bereich der privaten Nutzung des Firmenwagens belastet. Das kann sich im Gegensatz zu elektrisch betriebenen Firmenwagen auf einige hundert Euro pro Jahr summieren.