Hacker bietet offenbar persönliche Daten von belgischen Bankkunden zum Verkauf an

Am vergangenen Sonntag wurde bekannt, dass ein Hacker persönliche Daten von Bankkunden über ein Datenleck abgreifen konnte und dass dieser diese Informationen über ein Forum im Internet zum Verkauf anbieten würde. Diese Meldung kommt von dem Fachblatt DataNews. Darin heißt es, dass dies die Daten von rund 300.000 Kunden der belgischen Banken Belfius und ING betreffen würde. DataNews schreibt auch, dass der Hacker an diese Daten über eine undichte Stelle in einem Callcenter stammen sollen.