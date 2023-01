Umgang mit den Taliban: "Belgiens Einsatz in Afghanistan von Tag zu Tag neu bewerten"

Belgiens neue Ministerin für Entwicklungszusammenarbeit, Caroline Gennez von den flämischen Sozialisten Vooruit (Foto) will analysieren, in wie fern unser Land noch Hilfe für Afghanistan leisten kann oder will. Diese Hilfe sei wichtig, doch „alles hängt von Kontext ab.“ Angesichts der Tatsache, dass die Taliban jetzt Frauen in Afghanistan auch verbietet, zur Universität zu gehen oder für internationale Hilfsorganisationen zu arbeiten, müsse man die Taliban international scharf verurteilen.