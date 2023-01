Video: Zu hoch beladenes Containerschiff rammt die Europabrücke in Vilvoorde

In Vilvoorde (Prov. Flämisch-Brabant) hat ein zu hoch beladenes Containerschiff die Unterkante der Europabrücke über den Seekanal Brüssel-Schelde (Archivfoto oben) gerammt. Der Unfall ereignete sich am Montagabend gegen 19 Uhr 30 und konnte zufällig mit einem Handy gefilmt werden (Video unten). Der Autoverkehr über die Brücke war dadurch eine Zeit lang behindert, doch am Dienstagmittag wurde er wieder freigegeben. Der Binnenschiffsverkehr auf diesem Kanal wurde nicht unterbrochen.