Brügge und Kortrijk streiten sich um die Bewerbung zur Europäische Kulturhauptstadt 2030

Die Zahl der Bewerber zur Europäische Kulturhauptstadt 2030 aus Belgien ist recht groß: Brüssel, Gent, Lüttich, Löwen, Ostende, Kortrijk und jetzt auch Brügge. Zwei dieser Städte waren bereits einmal Europäische Kulturhauptstadt, nämlich Brüssel im Jahr 2000 und Brügge im Jahr 2002. Dieser Titel ist begehrt, denn daraus resultieren hohe Zuschüsse für die Kultur und nicht zuletzt auch wirtschaftlich lohnenswerte Gewinne.

Besonders Kortrijk reagiert enttäuscht darüber, dass ausgerechnet Brügge hier wieder mitmischen will. Kulturschöffe Axel Ronse (N-VA) bittet Brügge in einem offenen Brief darum, diese Bewerbung zurückzuziehen und um Kortrijk im Gegenzug zu unterstützen: „Wir sind schon seit 4 Jahren damit beschäftigt, um unsere Kandidatur vorzubereiten. Wir sehen Westflandern als eine dynamische und sehr attraktive Region an und befürchten jetzt eine Zersplitterung der Kräfte.“ Das sei weggeworfenes Geld, so Ronse.