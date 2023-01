Persönliche Dokumente zum bürgerlichen Stand sind in Belgien online abrufbar

Das ist zum Beispiel bei Geburts- oder Heiratsurkunden möglich. Diese und ähnliche Dokumente sind über die Plattform „Just-on-Web“ einsehbar. Einloggen können sich die Antragsteller entweder mit ihrem elektronischen Personalausweis oder mit Hilfe der App „Itsme“. Das Herunterladen von Dokumenten zum bürgerlichen Stand ist zudem kostenlos, so Justizminister Van Quickenborne.

Noch sind allerdings nicht alle Urkunden über „Just-on-Web“ abrufbar, weil die zentrale Datenbank des Bundesjustizministeriums erst seit dem 31. März 2019 aufgebaut wird. Ältere Dokumente sind demnach noch nicht komplett in die Datenbank eingepflegt worden. Doch auch diese sollen bald abrufbar sein. Bisher befinden sich rund anderthalb Millionen Akten zum bürgerlichen Stadt von in Belgien lebenden Personen in den Online-Archiven.

Das bedeutet auch, dass man nicht mehr für jedes vom Staat benötigte Dokument zu seiner Gemeinde- oder Stadtverwaltung laufen muss, um dort womöglich noch Schlange zu stehen, so Van Quickenborne: „Mit dem online Zugänglichmachen dieser Dokumente sorgen wir für eine weitere Digitalisierung der Dienstleistungen des Justizministeriums. Das ist ein Teil unserer Vision, mit der wir die Justiz für jeden zugänglicher machen wollen.“