Strompreise in Belgien auf dem niedrigsten Niveau seit Mai

In der vergangenen Nacht war der Strompreis sogar kurzzeitig negativ. Großabnehmer, wie die energieintensiven Industrieunternehmen, erhielten zwischen 3 und 4 Uhr in der Nacht 88 und zwischen 4 und 5 Uhr 8 Eurocent pro verbrauchte Megawattstunde Elektrizität.

Grund für die aktuell erfreulich niedrigen Strompreise in Belgien sind ausreichende Windenergie, die Tatsache, dass viele Firmen während der Weihnachtsferien geschlossen haben und die relativ milden Temperaturen für diese Jahreszeit.

Nach dem die Preise in den vergangenen Monaten wieder etwas gesunken waren, kam es Mitte Dezember wieder zu Anstiegen. Dies lag an den frostigen Temperaturen, am Mangel an Windenergie durch Windstille und an den anhaltenden Problemen in den Atomkraftwerken im benachbarten Frankreich. Dabei wurden die Strompreise hierzulande auf einen durchschnittlichen Preis von 467,15 € hochgetrieben, die dies am 13. Dezember der Fall war.