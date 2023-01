Wissenschaftler von pcfruit prüfen, ob Obst auch am Bau oder in der Textilwirtschaft genutzt werden kann

Diese Forschung könnte für die Obstbauern in der flämischen Provinz Limburg sehr interessant sein, so Bylemans gegenüber VRT NWS: „Obst, das zum Beispiel durch schlechtes Wetter beschädigt wurde, wie durch Hagel oder Sonnenbrand, bringt den Bauern am Markt kaum bis nichts ein. Doch daraus können spezifische Komponenten gewonnen werden, die die Industrie nutzen kann. So geht dieses Obst nicht verloren. Solches Obst könnte maschinell geerntet werden oder einfach aufgehoben werden, wenn es von den Bäumen fällt.“

Pcfruit arbeitet hier zusammen mit den Universitäten von Hasselt (Flämisch-Limburg) und Maastricht (Provinz Südlimburg in den Niederlanden), mit den Textil-Innovationszentrum Centexbel in Gent (Ostflandern) sowie mit Compas Agro aus dem niederländischen Venlo (Provinz Nordlimburg in den Niederlanden): „Unser Forschungsprojekt dauert drei Jahre. Aus Erfahrung aus anderen Projekten wissen wir, dass wir innerhalb einiger Jahre wichtige Schritte gehen können, um danach mit Partnern aus der Industrie echte Produkte entwickeln zu können.“

Die Europäische Union, Flandern und die Provinz Limburg stellen dem Forschungsprojekt insgesamt 5 Mio. € zur Verfügung.