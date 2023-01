Angeklagte im Terrorprozess dürfen nicht mehr jeden Tag einer Leibesvisitation unterzogen werden

Der Brüsseler Terrorprozess zu den Anschlägen vom 22. März 2016 auf den Flughafen Zaventem und die Metrostation Maelbeek ist nicht so sehr in der Sache selbst, sondern vor allem wegen organisatorischer Aspekte in die Schlagzeilen gekommen. Die Verteidigung hatte zunächst die Abschaffung der Glaskäfige gefordert, in denen die Verdächtigen sitzen mussten. Nach einer Entscheidung des Gerichts mussten diese ersetzt und der Prozess um Wochen verschoben werden. Als der Terrorprozess schließlich begann, rebellierten die Angeklagten gegen die "erniedrigenden und übertriebenen" Sicherheitsmaßnahmen.

Vor allem die Leibesvisitationen waren den Angeklagten ein Dorn im Auge. Bei diesen Durchsuchungen müssen sie sich vollständig entkleiden und mehrmals in die Knie gehen, um zu prüfen, ob sie keine Waffen im Körper versteckt haben.

"Unsere Klienten befinden sich in einem extrem strengen Sicherheitsregime, in völliger Isolation, wo sie jeden Gegenstand, den sie in ihrer Zelle benutzen wollen, sofort wieder zurückgeben müssen", argumentierten die Anwälte: "Sie werden in einem extrem sicheren Transport in dieses Gerichtsgebäude gebracht, in dem täglich fast 100 Polizeibeamte anwesend sind."



Der belgische Staat hat diese Maßnahmen als notwendig und verhältnismäßig bezeichnet.