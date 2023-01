Antwerpener Bürgermeister verweigert Eröffnung von Sportklub nach Link mit Drogenkriminalität

Normalerweise sollte der neue Fitness- und Boxklub des Antwerpener Kickboxers Jamal Ben Saddik in der Cruyslei in Deurne am 2. Januar eröffnet werden, aber der Bürgermeister von Antwerpen, Bart De Wever, hat seine Genehmigung geweigert. Als Grund gibt der Bürgermeister die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit an.

"Der Bürgermeister hat die Eröffnung verboten, weil es in der Straße, in der die Familie von Ben Saddik lebt, in der Vergangenheit zu Anschlägen gekommen ist", sagte der Anwalt des Kickboxers: “Jamal Ben Saddik selbst hat seit mehr als acht Jahren nicht mehr in diesem Haus gewohnt.”

Die Familie Ben Saddik war in den letzten Monaten mehrfach Ziel von Anschlägen, die angeblich mit der Drogenkriminalität in Antwerpen zusammenhängen.

Vor vierzehn Tagen wurde unter anderem ein Anschlag mit Sprengsätzen auf den neuen Sportklub verübt. Zuvor waren ebenfalls eine Autowaschanlage und ein Imbissladen, die von Familienmitgliedern betrieben werden, Ziel von Sprengstoffanschlägen.

Nächste Woche wird der Staatsrat entscheiden, ob der Club eröffnet werden darf oder nicht.