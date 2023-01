Belgischer Alzheimer-Experte bestätigt neuen Bluttest als Beschleunigung im Kampf gegen Alzheimer

Im vergangenen Jahr waren bereits einige Bluttests entwickelt worden. Dieser Test setzt noch eins drauf: "Er ist wie ein neuer Werkzeugkasten im Kampf der Wissenschaftler gegen Alzheimer", so De Strooper. Einzelheiten über den neuesten Test wurden in der Wissenschaftszeitschrift "Brain" veröffentlicht.

Die Studie, an der 600 Personen teilnahmen, ermöglicht es den Forschern, die durch Alzheimer verursachten Schäden an den Nervenzellen im Gehirn festzustellen. Die Ergebnisse der Studie werden als sehr vielversprechend angesehen, müssen aber noch in größerem Maßstab getestet werden. Dennoch könnte der neue Test "relativ bald", in einem oder zwei Jahren, validiert werden, erwartet De Strooper.