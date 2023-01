Pullover des Antwerpener Modehauses Essentiel ist dank "Emily in Paris" weltweit ausverkauft

Ein Pullover in Bonbonfarben des Antwerpener Modehauses Essentiel feiert dank der Netflix-Serie Emily in Paris einen weltweiten Erfolg und ist inzwischen ausverkauft. Das berichtet die Mitbegründerin von Essentiel, Inge Onsea, dem Antwerpener Regionalfernsehen ATV. In der neuen Staffel trägt die von Lilly Collins gespielte Emily mehrere Teile der Konfektionsmarke. Bei dem Pulli handelt es sich um das Cadaques-Modell aus flauschiger Wolle, der im Trailer und in der ersten Episode der neuen Staffel zu sehen war.