“Schwarze Liste" von Seniorenheimen unter verschärfter Aufsicht ist stark angewachsen

Wenn ein Seniorenheim in Flandern auf die schwarze Liste der Aufsichtsbehörde gerät, bedeutet dies, dass sie unter verschärfter Aufsicht stehen. Sie müssen bestimmte Defizite beseitigen und sich zusätzlichen Kontrollen unterziehen. Sie werden erst von der Liste gestrichen, wenn sie ausreichende "strukturelle Verbesserungen" vorgenommen haben. Wer sich nicht an die Auflagen hält, muss seinen Betrieb einstellen. Die vollständige Liste ist online einsehbar.

In den letzten Monaten sind in kurzer Zeit etliche Seniorenheime hinzugekommen, ohne dass andere entfernt worden wären. Derzeit stehen 24 Pflegeheime und eine Gruppe von betreuten Wohnheimen unter verschärfter Aufsicht. Insgesamt gibt es in Flandern etwa 820 Seniorenheime.

Sechs der 25 Einrichtungen werden ihre Zulassung verlieren, so hat die Agentur für Pflege und Gesundheit angekündigt. Dazu gehört die Park Lane in Antwerpen, bekannt als teuerstes Seniorenheim in Flandern.