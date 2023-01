Erleben wir morgen die wärmste Silvesternacht seit Beginn der Aufzeichnungen?

Geht es nach Wettermann Frank Deboosere und anderen Wetterexperten wird der Temperaturrekord am 31. Dezember an diesem Samstag wohl gebrochen. Das Königliche Meteorologische Institut (KMI) rechnet mit Temperaturen um 16 Grad in Flandern (und möglicherweise sogar 17 Grad in den Kempen). Das ist 1,7 Grad wärmer als der bisherige Tagesrekord, der 2021 aufgestellt wurde.