Gesundheitsminister Vandenbroucke über Corona in China: In erster Linie zählt das Verhalten von 11 Millionen Belgiern

Neue Varianten sind immer möglich, werden aber von den Wissenschaftlern derzeit als unwahrscheinlich angesehen. "Ich denke an das, was der Biostatistiker Tom Wenseleers und der Virologe Steven Van Gucht zu diesem Thema sagen. In China grassiert eine Variante, gegen die es nur wenig Widerstand gibt, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass in China kaum geimpft wird und die Impfstoffe von minderer Qualität sind. Dies ist hier nicht der Fall.”

"Ein Virus kann immer mutieren, weshalb ich vorsichtig und vorbereitet sein will. Deshalb habe ich die Gesundheitsexperten der Risikomanagementgruppe gebeten, sich am Montag zu treffen und zu prüfen, ob es realistisch und sinnvoll ist, die Überwachung von Varianten zu verstärken."