Makro in Deurne Donnerstagabend nach Schlägerei zwischen Kunden vorübergehend geschlossen

In Deurne (Provinz Antwerpen) musste die Makro-Filiale während des Ausverkaufs am Donnerstagabend vorübergehend geschlossen werden, nachdem sich zwei Kunden wegen der letzten Artikel in die Haare geraten war. "Wenn man einen Ausverkauf organisiert, muss man damit rechnen, dass um die letzten Artikel gekämpft wird, in diesem Fall im wahrsten Sinne des Wortes", meldete sich der sozialistische Gewerkschaftssekretär zu Wort, der die Gleichgültigkeit der Geschäftsleitung bedauert.