Zum Tod von Pelé: Fußballfans konnten den größten Fußballer aller Zeiten auch in Belgien bewundern

In den nächsten beiden Duellen in Belgien, 1960 und 1961 gegen Antwerpen, schießt Pelé kein Tor. Mit der brasilianischen Nationalmannschaft ist Pélé 1963 erneut in Belgien. Am 24. April 1963 und vor 46.000 Zuschauern im Heysel, muss der amtierende Weltmeister sich geschlagen geben. Während Pelé verletzt auf der Bank sitzen bleibt, gewinnen die Roten Teufel mit 5:1 am Ende. "Eine Schande", so die brasilianischen Medien.

Nach diesem Debakel dauert es fast 10 Jahre, bis Pelé wieder in einem belgischen Fußballstadion zu sehen ist. In den Jahren 1972 und 1973 spielt er mit Santos gegen Anderlecht, kann aber in beiden Spielen kein Tor erzielen. Die neuen Europatourneen bilden allmählich den Abschied von Pelé als Fußballprofi.