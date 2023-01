"Besorgte Brüsseler" wollen das schließungsbedrohte Hallepoort-Museum selbst betreiben

Im November wurde bekannt, dass sich die die Königlichen Museen für Kunst und Geschichte in Brüssel (KMKG) von den seit geraumer Zeit ungenutzten und langsam verfallenden Bauten Japanischer Turm und chinesischer Pavillon in Laken trennen wollen, doch auch das Museum am Hallepoort soll abgestoßen werden.

Dieses Museum in alten Stadttor widmet sich der mittelalterlichen Geschichte Brüssels, wirft jedoch keine Gewinne mehr ab. Das bedeutet, dass sich der belgische Staat nach einem neuen Betreiber, Konzessionär oder gar Besitzer für dieses Denkmal umsehen muss.

Jetzt meldet sich eine Gruppe von 5 Personen, die sich „Besorgte Brüsseler“ nennen und wollen selbst versuchen, das Hallepoort-Museum vor der Schließung zu bewahren. Einer von ihnen, Armel De Schreye, sagte gegenüber der Brüsseler Nachrichtenplattform BRUZZ, dass man ambitioniert sei: „Angesichts dessen, dass die staatlichen Behörden deutlich zeigen, dass sie kein Interesse am denkmalgeschützten Hallepoort haben, ist es vielleicht an den Brüsselern selbst, dieses Monument zu sichern. Warum soll man diese historische Perle nicht in Form einer Kooperative selbst betreiben?“