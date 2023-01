Der wärmste Silvestertag seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Belgien

Der 31. Dezember 2022 geht in die Geschichte der Wetteraufzeichnungen in Belgien als der bisher wärmste 31. Dezember ein. Das Thermometer der Referenzwetterstation am Königlichen Meteorologischen Institut in Ukkel bei Brüssel zeigte am Samstagvormittag schon 16,2°C und stieg im Laufe des Tages lokal auch auf 17°C. Damit ist der Rekord vom letzten Jahr, als 14°C gemessen wurde, gebrochen.