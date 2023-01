Erneutes Problem für die Binnenschifffahrt in Brüssel: Schiff rammt Buda-Brücke

In der Nacht zum Samstag rammte ein Frachter die heruntergefahrene Hängebrücke Buda-Brücke in Neder-over-Heembeek. Diese Brücke gilt als wichtigste Zufahrt um Brüsseler Binnenhafen, doch dieser Weg ist vorerst versperrt, so Sylvain Godfroid vom Brüsseler Hafen gegenüber VRT NWS: „Als Folge des ansehnlichen Schadens an der Brücke und trotz der Bemühungen der technischen Mannschaften unseres Hafens ist es noch nicht möglich die Brücke in eine höhere Position zu bringen, damit die Schifffahrt wieder aufgenommen werden kann.“

Die Buda-Brücke liegt an der nördlichen Zufahrt zum Brüsseler Hafen. Sie hat eine Durchfahrthöhe von 33 Metern und ist rund um die Uhr in Betrieb. Durch diese Brücke fahren alle Frachter, die zum Vorhafen unterwegs sind, hindurch oder die diesen verlassen wollen.