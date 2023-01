Für die Silvesternacht: Antwerpen verordnet Hausarrest für 27 stadtbekannte Randalierer

Die betroffenen sind Justiz und Polizei in Antwerpen als Randalierer und Krawallmacher bestens bekannt. Sie müssen in ihren Wohnungen bleiben, weil sie in der Vergangenheit u.a. die Polizei angegriffen haben, weil sie in vorigen Neujahrsnächten Zerstörungen anrichteten oder wegen Brandstiftung festgenommen wurden.

Einige von ihnen gehörten auch zu den Personen, die während der Fußball-Weltmeisterschaft vor einigen Wochen auf den Straßen Antwerpens randalierten.

Das Ausgehverbot, bzw. das Hausarrest gilt von Samstag ab 17 Uhr bis Sonntag um 8 Uhr am Morgen. Diese Maßnahme wird von der Polizei kontrolliert. Wer von den Betroffenen die Wohnung verlässt und auf offener Straße erwischt wird, dem drohen Bußgelder von bis zu 350 €.