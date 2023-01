Mehr Gehalt und Lohn, höhere Gebühren beim Arzt: Was ändert sich in Belgien ab dem 1. Januar 2023?

Die Löhne von einer Million Arbeitnehmern werden am 1. Januar um etwa 11 % steigen. Das geht aus einer Berechnung des Personaldienstleisters Acerta hervor. Die automatische Lohnindexierung bedeutet, dass die Löhne dem Anstieg der Lebenshaltungskosten, d. h. der Inflation, folgen. 11 Prozent sind ein Rekordanstieg seit Einführung der automatischen Lohnindexierung in Belgien. Die Berechnung von Acerta gilt für die Beschäftigten in Industrie, Handel, Dienstleistung und Landwirtschaft.