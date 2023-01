Sturm und Wind sorgen in einigen belgischen Städten für abgesagtes Feuerwerk

In Hasselt, der Hauptstadt der Provinz Limburg wurde das Silvesterfeuerwerk ebenso bereits abgesagt, wie in der Küstenmetropole Ostende, in den Städten Mechelen und Lier in der Provinz Antwerpen und auch in Houthalen-Helchteren in Limburg. In Antwerpen soll das Feuerwerk über der Schelde aber auf jeden Fall stattfinden.

In Brügge fällt die Entscheidung um 20 Uhr am Abend, in der belgischen Hauptstadt Brüssel erst um 22 Uhr und in Gent sogar erst um 23 Uhr 45. In Koksijde soll ein Feuerwerk am Nordseestrand gezündet werden, doch es ist fraglich, ob das durchgezogen werden kann.

In einigen Städten in Flandern wurde ohnehin auf das Feuerwerk verzichtet, was nicht überall mit dem schlechten Wetter zu tun hat. Da spielen der Tierschutz, unnötige Umweltverschmutzung und anderes ebenfalls eine Rolle. Das ist der Fall in Aalst, Löwen, Sint-Niklaas, Genk oder auch in Kortrijk.

In Brüssel ist übrigens dieses Jahr privates Feuerwerk untersagt. Und in Lüttich hat man das Silvesterfeuerwerk definitiv aus Tierschutzgründen gestrichen.