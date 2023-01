Viele haben keine Reserven mehr: 2023 wird ein schwieriges Jahr für die Unternehmen

Die Coronakrise schien überwunden zu sein, da griff Russland im Februar die Ukraine an. Dies sorgte in der Folge für eine bis heute andauernde Energiekriese und auch die Inflation steigt in einer Geschwindigkeit, die so bisher kaum erlebt wurde.

Jetzt drohen auch in Belgien problematische Zeiten für die Unternehmen, vor allem für die kleineren und mittelständischen Firmen. Ihre finanziellen Reserven sind weitgehend aufgebraucht und laut Graydon Creditsafe haben derzeit etwa 28 % der hiesigen Unternehmen gar nichts mehr auf der „hohen Kante“. Nach der Coronakrise betraf das noch 18 % der Firmen, doch im Laufe des zu Ende gehenden Jahres verschärft sich diese Situation.

Inzwischen laufen auch die Coronahilfen nacheinander aus und dies rettete wohl nicht wenige Firmen in unserm Land vor dem Konkurs. Doch die Zeiten werden nicht besser: Energiekosten steigen, Rohstoffe werden teurerer und knapp, Personalmangel sorgt für Probleme und die Lohnkosten gehen infolge der anhaltenden Inflation weiter in die Höhe. Die Einkommen steigen dadurch zum 1. Januar um rund 11 % und das müssen die Arbeitgeber teilweise selbst stemmen.