Windenergie: Hohe Produktion und Großhandelspreise zum Nulltarif

Daneben spielten aber auch der geringere Stromverbrauch durch die eher warmen Temperaturen und die Tatsache, dass viele Unternehmen „zwischen den Tagen“ geschlossen sind oder ihre Produktion heruntergefahren haben.

Doch angesichts der anhaltenden Stürme und Starkwinde ist zu verstehen, dass die Windräder an Land und bei den Offshore-Windkraftanlagen in der Nordsee in Belgien auf Hochtouren drehen. Am vergangenen Mittwoch, den 28. Dezember, produzierten die belgischen Windkraftanlage zusammen rund 4.505 Megawatt Strom. Das entsprach einer Leistung von 4 Kernreaktoren. Mit diesem Wert wurde übrigens der belgische Tageswert in dieser Hinsicht gebrochen.

Dadurch waren die Marktpreise für Strom extrem niedrig mit dem Höhepunkt an diesen Sylvestertag, wo der Großhandel zum Nulltarif anbieten kann. Dies ist schon ein drastischer Unterschied zum August 2022, als Elektrizität auf dem Höhepunkt der Energiekrise zu rund 700 € pro Megawattstunde gehandelt wurde.