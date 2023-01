Belgien trägt ab 2023 mit einer Artilleriebatterie zur schnellen Nato-Eingreiftruppe bei

Belgien trägt 2023 mit mehr als 300 Soldaten und der einzigen Artilleriebatterie der Landkomponente zur „Very High Readiness Joint Task Force“ (VJTF) der Nato bei. Dies ist die Speerspitze der schnellen Eingreiftruppe der Nato. Dieser Truppenteil wurde 2014 gegründet und ist seit 2015 operationell. Am 25. Februar 2022, am Tag nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, zum ersten Mal in Alarmbereitschaft gerufen.