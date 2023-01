Brussels Airlines startete den ersten Flug mit nachhaltigem SAF-Kerosin

Am Brussels Airport in Zaventem ist am Sonntagvormittag das erste belgische Flugzeug aufgestiegen, dass mit nachhaltigem Treibstoff angetrieben wird. Konkret startete eine Maschine von Brussels Airport in Richtung Malaga, die teilweise Treibstoff an Bord hatte, der aus gebrauchtem Backfett und aus Abfällen von tierischen Fetten zusammengestellt war. Noch ist diese Art Treibstoff für Flugzeuge sehr teuer, doch Brussels Airlines will gemeinsam mit der Lufthansa-Gruppe ab 2026 mehrere Flugzeuge in Betrieb nehmen, die solchen „Bio-Kerosin“ verbrennen können.