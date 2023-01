Zahllose Polizeiinterventionen in der Neujahrnacht in Brüssel und Antwerpen

Auch in Antwerpen hatte die Polizei wieder alle Hände voll zu tun, um Krawallmacher in der Neujahrsnacht in den Griff zu bekommen. In den Distrikten Deurne und Antwerpen-Nord griffen Jugendliche die lokalen Polizeikräfte mehrmals an, in dem sie u.a. mit Pflastersteinen auf die Beamten warfen. Die Polizei setzte mehrmals Wasserwerfer ein, um die Randalierer auseinanderzutreiben. Am Dageraadplaats bewarfen Randalierer Polizisten mit Krachern und in Ekeren setzten Jugendliche mit Feuerwerkskörpern ein abgestelltes Auto in Brand. In Antwerpen wurden in der vergangenen Nacht 53 Personen festgenommen.

Am Steen am Ufer der Schelde kamen tausende Menschen zusammen, um das Feuerwerk, das auf dem Fluss gezündet wurde, zu sehen. Dabei wurde eine Person lebensgefährlich verletzt, als sie von einem höheren Standort aus zu Boden fiel. Die Rettungskräfte hatten durch das große Gedränge Probleme damit, zu dem Verletzten zu gelangen. Er konnte aber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Auch in Antwerpen musste die Feuerwehr Brände löschen, die durch Brandstiftung entstanden, z.B. an Autos oder Fahrrädern. Auch mussten Bäume und Sträucher gelöscht werden, die durch Feuerwerkskörper oder Kracher in Flammen aufgingen.