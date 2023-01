Frühling in Lokeren und in Sint-Niklaas? Am Neujahrswochenende ist hier der Eiswagen unterwegs

In den ostflämischen Städten Lokeren und Sint-Niklaas hat der Eisverkäufer Jan Foubert (Foto) ein gutes Geschäft gemacht. Er holte seine Eiswagen aus der Garage und diese fuhren am Silvestertag in die beiden Städte im sogenannten Waasland hinein, um ihre Produkte anzubieten. Zuvor hatte er allerdings eine Umfrage über die sozialen Medien lanciert: „Unsere Kunden waren sehr begeistert, also sind wir mal ausgefahren.“