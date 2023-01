Wieder enorm viele Neujahrswünsche in Belgien über elektronische Medien

Zwischen 20 Uhr am Samstagabend und 8 Uhr am Sonntagmorgen wurden bei den Telekomanbietern Orange und Proximus rund 57 % mehr Telefongespräche registriert, als im letzten Jahr zu Neujahr.

Neujahrswünsche via SMS versenden geht in Belgien seit Jahren zurück, „hält aber noch gut stand“, wie die Netzanbieter angeben. Proximus registrierte 7,1 Millionen SMS in der vergangenen Nacht (- 1 % gegenüber dem Vorjahr). Bei Orange wurden 5,4 Millionen SMS festgehalten (-3,8 % gegenüber 2021). Um Mitternacht sind bei diesem Anbieter 977 Nachrichten pro Sekunde durchgegangen.

Der Anstieg von mobilem Datenverkehr via Facebook oder WhatsApp geht Jahr für Jahr weiter in die Höhe. Hier meldet Proximus für die Neujahrsnacht z.B. 20 % mehr Meldungen, als letztes Jahr und bei Orange wurden in dieser Hinsicht 26 % mehr Meldungen registriert. Am populärsten bleiben Facebook, Instagram und TikTok.