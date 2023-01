11 Personen mit Brandwunden in der Silvesternacht in Antwerpen eingeliefert, eine davon in Lebensgefahr

"Die überwiegende Mehrheit hatte Verbrennungen dritten Grades von Feuerwerkskörpern, die in ihren Händen explodiert sind", sagte der Sprecher der Krankenhausgruppe Tom Van de Vreken: "Ein Patient musste sogar auf die Intensivstation eingeliefert werden. Zwar gibt es derzeit keine Amputationen von Fingern, wohl aber schwere Verbrennungen. Diese Patienten müssen also weiterhin in einem spezialisierten Zentrum für Brandwunden wie dem Krankenhaus Stuivenberg betreut werden.”

Auch in den Notaufnahmen der ZNA herrschte in dieser Nacht mehr Betrieb als in einer normalen Nacht. "Normalerweise nehmen wir in einer solchen Nacht etwa 40 Patienten auf, jetzt waren es 120 - dreimal so viele. Ein Drittel von ihnen war alkoholisiert."

Im Universitätskrankenhaus von Antwerpen wurden keine Opfer von Feuerwerksunfällen eingeliefert. Nach Angaben des Krankenhauses werden die Betroffenen in Antwerpen in der Regel auch sofort in das Krankenhaus Stuivenberg gebracht. Die UZA erwartet nach wie vor Personen, die durch Feuerwerkskörper Hörschäden erlitten haben.