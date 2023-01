Bäckerei De Weerdt in Sint-Gillis (Brüssel) versteckt echte Goldmünzen in Dreikönigskuchen

Dass der Dreikönigstag zum Andenken an den Besuch von Melchior, Balthasar und Caspar beim Jesuskind in Bethlehem, auch anno 2023 noch gefeiert wird, dürfte wohl zum Teil dem Dreikönigskuchen zu verdanken sein: ein in Blätterteig gewickelter Biskuitkuchen mit Marzipan und Mandeln, in dem der Bäcker eine Bohne, meistens eine kleine Porzellanfigur versteckt. Wer sie findet, darf sich die Papierkrone aufsetzen und als König oder Königin feiern lassen.

Wie im letzten Jahr wird der Brüsseler Bäcker Luc De Weerdt auch dieses Mal einige seiner Bohnen durch eine Goldmünze ersetzen. "Diese Münzen aus 18-karätigem Gold sind je 500 Euro wert. Es handelt sich um Unikate, auf denen das Logo unserer Bäckerei eingraviert ist. Ich bin sehr stolz darauf."