Corona-Welle in China: Belgien will Abwässer von Flügen aus China und Reisende mit Symptomen testen

Die Abwässer aus Flugzeugen aus China werden auf neue Varianten des Corona-Virus untersucht. Außerdem werden Personen, die in den letzten sieben Tagen in China waren und Symptome aufweisen, getestet. Das hat der belgische Gesundheitsminister Frank Vandenbroucke (flämische Sozialdemokraten, Vooruit) auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Die Maßnahmen wurden am Montagnachmittag auf einer Zusammenkunft der belgischen Gesundheitsexperten getroffen.