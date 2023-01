Expertengruppe trifft sich wegen hoher Corona-Infektionsraten in China

Die Zahl der Todesfälle durch Corona ist in den letzten Jahren stetig gesunken. Im ersten Corona-Jahr 2020 waren fast 20.000 Landsleute an Covid-19 gestorben, im vergangenen Jahr waren nur noch etwa ein Viertel Patienten gestorben. "Die Opfer sind in etwa die gleichen, die auch bei der Grippe zu beklagen sind”, erklärt Virologe Van Ranst: "Es betrifft also hauptsächlich ältere Menschen (sprich: über 75) und Menschen, die bereits bestimmte andere gesundheitliche Probleme haben.“

Beide Virologen betonen, dass das Corona-Virus nicht verschwunden ist und vielleicht nie ganz verschwinden wird: "Das Virus wird unter uns bleiben", so Van Gucht (Foto unten): “Wir hatten zuletzt auch eine Corona-Welle im Sommer. Ich hoffe, dass Covid-19 irgendwann ein Wintervirus wie die Grippe wird." Van Ranst geht auch von dieser Annahme aus: "Irgendwann wird es sich zu einem saisonalen Virus entwickeln", sagt der Virologe von der KU Leuven: "Natürlich kommt es zusätzlich zur Grippe und den Atemwegsinfektionen hinzu. In diesem Sinne ist es eine zusätzliche Belastung für den Pflegesektor, aber nicht in dem Maße, wie wir es in den letzten Jahren erlebt haben.”