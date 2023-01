Schiff rammt Buda-Brücke in Brüssel: Beschädigte Brückendecke wird abgebaut

Die am Nordeingang des Brüsseler Hafens gelegene Buda-Brücke (Foto) ist am vergangenen Freitagabend von einem Lastkahn gerammt und stark beschädigt worden. Die Verantwortlichen für die Schiffswegeinfrastruktur gaben am Montag bekannt, dass die Brückendecke demontiert wird. Die schweren Schäden führen dazu, dass der Verkehr auf der Höhe der Brücke sowohl für den Fluss- als auch für den Straßenverkehr unterbrochen wurde.