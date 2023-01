Stromrechnung in Flandern ab heute mit „Kapazitätstarif“

Vor allem Leute mit Zweitwohnungen werden den Unterschied bemerken. Auch wenn Sie sich nur an zwei Tagen im Monat in Ihrer Ferienwohnung am Meer aufhalten und dort sonst nichts verbrauchen, wird der Kapazitätstarif auf der Grundlage der Spitzenleistung an diesen beiden Tagen berechnet.

Wer seine Spitzenleistung ermitteln möchte, kann dies über die kostenlose Online-Anwendung von Fluvius (my.fluvius.be) tun.