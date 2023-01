Wezembeek-Oppem: Jugendliche werfen Feuerwerkskörper auf Polizei und Animal-Rescue-Team

Die Jugendlichen hatten sich den Parkplatz eines Kaufhauses in Wezenbeek-Oppem als Abschussrampe für ihre Feuerwerkskörper in der Silvesternacht ausgesucht. Bei der Polizei gingen mehrere Anrufe von verängstigten Anwohnern ein, da die Feuerwerkskörper in alle Richtungen flogen, auch auf umliegende Häuser. Das Abschießen von Feuerwerkskörpern war in der Gemeinde verboten.



Als die Polizei eintraf, wurde sie ebenfalls zur Zielscheibe. Etliche Übeltäter konnten fliehen, einige wurden vorübergehend festgenommen und erhielten eine Anzeige.

Die Polizeizone WOKRA (Wezembeek-Oppem und Kraainem) musste die Hilfe der umliegenden Polizeizonen in Anspruch nehmen. Laut Phillippe Struelens, Kommissar und Sprecher der Polizeizone WOKRA, bestand die Gruppe aus etwa 20 bis 30 Personen.

"Viele dieser Jugendlichen waren uns bereits wegen anderer Straftaten bekannt", sagte Polizeikommissar Struelens: “Es ist jedoch das erste Jahr, in dem wir so viele Probleme mit Feuerwerkskörpern hatten. "