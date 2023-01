Bei einer illegalen Silvester-Rave in einer wallonischen Ortschaft wurde ein Lager eines flämischen Unternehmers quasi zerstört

Tom Eeckhout, ein Unternehmer aus Wilsbeke in Westflandern, wurde am 1. Januar von der Polizei mit der Meldung kontaktiert, dass in seiner leerstehenden Lagerhalle in Sombreffe eine illegale Rave mit tausenden feierwütigen Jugendlichen stattgefunden habe.

Die Fete habe am 31. Dezember gegen 22 Uhr 30 begonnen und sofort seien 4 Polizisten dorthin geschickt worden. Doch diese konnten angesichts der Masse an Jugendlichen nichts ausrichten. Verstärkung konnte ebenfalls nicht herbeigerufen werden, denn zahlreiche Beamten aus der Region waren in Brüssel im Einsatz, um dort gegen Randalierer vorzugehen.

Die Polizisten haben dann im Auftrag des Bürgermeisters von Sombreffe die Rave „ausglühen“ lassen, wie dies die Feuerwehr macht, wenn sie ein Feuer kontrolliert niederbrennen lassen muss… Letztendlich lief die Rave aber bis Sonntagabend. Offenbar kamen die Partygäste nicht nur aus Belgien, sondern auch aus Deutschland, aus England, aus Litauen und aus Frankreich und hatten sich in geschlossenen Snapchat-Gruppen zu dieser Massenrave verabredet.

(Lesen Sie bitte unter dem Snapchat-Video weiter, dass diese Rave zeigt)