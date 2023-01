Drogenbande in Ostflandern ausgehoben - Drogen mit der Post geschmuggelt

Die Polizei führte Razzien und Hausdurchsuchungen in Aalst, Drongen und Nazareth sowie in 7 weiteren Ortschaften in unserem Land durch. Dabei wurden 30 kg Haschisch und Cannabis beschlagnahmt, aber auch 40.000 € an Bargeld, eine Schusswaffe, Autos und Luxusgüter.

In Overijse in Flämisch-Brabant wurden zudem Lager durchsucht und ein Lastwagen beschlagnahmt, der zum Drogenschmuggel genutzt worden sein soll. 7 Personen wurden festgenommen, von denen gegen 4 Haftbefehl erlassen wurde. Das soll eine Familie sein, ein Vater und seine drei Kinder.

Auftraggeber für diesen Drogenschmuggel eine kriminelle Organisation aus Personen chinesischer Herkunft sein, die in Belgien leben. Zwei mutmaßliche Führer dieser Bande sind in Tschechien festgenommen worden und werden an die belgische Justiz ausgeliefert.