Startschuss für den Winterschlussverkauf in Belgien

An diesem Dienstag (3. Januar) beginnt in Belgien der Winterschlussverkauf, doch die Erwartungen im Einzelhandel sind nicht sehr hoch, wie die Mode Unie, der Dachverband der mittelständischen Mode-Einzelhändler und die Handelsverbände Unizo und NSZ wissen lassen. Die Geschäfte bieten Preisnachlässe von durchschnittlich 30 % an.