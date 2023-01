Wieder Anschläge und Explosionen in den Antwerpener Ortsteilen Berchem und Merksem

In der Nacht zum Dienstag musste die Polizei in Antwerpen wieder ausrücken, weil es zu Explosionen vor Wohnhäusern gekommen war. In Berchem wurde der Eingang eines Hauses beschädigt, das bereits mehrmals Ziel von solchen Anschlägen war. In Merksem wurden bei einer Explosion eine Hausfassade und ein Auto beschädigt.