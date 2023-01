Wieder deutlich weniger Neuwagen in Belgien angemeldet

2019, also vor der Coronakrise, wurden in Belgien noch rund 550.000 Neuwagen angemeldet, doch 2020 ging diese Zahl auf 431.491 neue Autos zurück. 2021 sank die Zahl deutlich weiter auf 383.123 Einschreibungen und auch letztes Jahr setzte sich dieser Negativtrend fort mit nur 366.868 Neuwagen-Anmeldungen. Das ging fast in Richtung 1995, als in unserem Land knapp 358.900 neue Autos angemeldet wurden.

Auch bei den Liefer- und Lastwagen sowie bei Motorrädern sind die Verkaufs- und Anmeldungszahlen bei neuen Fahrzeugen rückläufig.

Doch inzwischen sieht der belgische Automobilsektor wieder Licht am Ende des Tunnels. Das Jahr 2022 endete mit fünf aufeinanderfolgenden Monaten mit steigenden Anmeldungszahlen. Im Dezember wurden 25.584 neue Autos angemeldet, rund 20 % mehr als im gleichen Monat im Jahr davor. Interessant ist auch, dass letztes Jahr rund 33 % aller neu angemeldeten PKW Elektroautos waren.

Noch allerdings können damit die Rückgänge der 7 Monate davor nicht aufgefangen werden. Bei Febiac heißt es dazu, dass ein Grund für so niedrige Absatzzahlen auch die Tatsache sei, dass Autos in den Fabriken nicht vom Band laufen konnten (und können), da bestimmte Bauteile am internationalen Markt knapp sind.