Zunehmende Gewalt gegen Polizei, Hilfs- und Rettungskräfte:  Strengere Bestrafung gefordert und Sensibilisierung geplant

Die Aggressivität gegen Hilfskräfte nimmt auch in ganz Belgien zu. Das betrifft Feuerwehrleute, Polizisten, Notarztteams, Rettungskräfte aber auch Ärzte oder auch das Pflegepersonal in den Notaufnahmen der Krankenhäuser.

Am Beispiel der Notaufnahme des ZOL-Krankenhauses in Genk kann man erkennen, was da alles passiert. In der Neujahrsnacht wurden mehrere Personen in die Notaufnahme gebracht, die bei Schlägereien wurden. In der Notaufnahme selbst ging die Keilerei weiter, wobei auch das Pflegepersonal angegriffen wurde.

Jetzt wird in Flandern eine Meldestelle für solche Fälle eingerichtet, die von einer Arbeitsgruppe aus Mitgliedern der verschiedenen Berufsvereinigungen im Pflege- und Gesundheitsbereich geleitet wird. Koordinator dieser Meldestelle ist Geert Berden, Chefpfleger der Notaufnahme des Sint-Trudo-Krankenhauses in Sint-Truiden in der Provinz Limburg.