Das belgische Planbüro sagt für 2023 5,3 % Inflation voraus

Das Planungsbüro der belgischen Regierung geht in seiner jüngsten Prognose von einer Inflation in Höhe von 5,3 % in unserem Land im neuen Jahr aus. Der Schwellenindex, auch Spilindex genannt, der Einfluss auf die Gehälter im öffentlichen Dienst, die Renten und die Sozialbezüge hat, soll 2023 nur einmal überschritten werden und zwar im April.